Monica Bellucci embrasse langoureusement Alex Lutz

Ça c’est du bisou ! Alors qu’elle animait la cérémonie d’ouverture du 70e Festival de Cannes hier soir, l’actrice italienne, Monica Bellucci, a violemment retenu l’humoriste Alex Lutz, avant de l’embrasser langoureusement à la vue de tous les spectateurs.



Quelques minutes plus tôt, il était entré sur scène, de façon inattendue, et l’avait entraînée dans une danse sensuelle. C’est alors que l’actrice prend le dessus. Lui, fait mine de résister : "Lâchez-moi, vous me faites mal", elle, lui répond : "Laisse-toi aller". C’est au son du titre "Piensa en mi" du film Talons Aiguilles de Pedro Almodovar, président du jury, que la scène se déroule. Un moment sensuel qui a fait bien des jaloux chez les téléspectateurs.



De quoi chauffer toute une salle… et tout un festival !