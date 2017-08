Mail Courrier des lecteurs Mon point de vue sur les "h" de Saint-Paul

Le Tribunal Administratif vient de se prononcer dans l’affaire de l’amputation du « H » initial dans la dénomination du lieu-dit saint-paulois « Hermitage », en donnant raison au recours du plaignant, M. Jean-Rock Boyer, qui avait attaqué la commune de Saint-Paul dans le but de la contraindre à recoller son « H » à « Ermitage ». Et les magistrats de cette instance ont enjoint le premier magistrat de Saint-Paul de réunir son conseil municipal dans un délai de trois mois suivant notification de sa décision, aux fins de trancher la question – sans hache(s), évidemment ! À savoir : retour à l’orthographe initiale (« Hermitage ») ou bien persévérance dans l’orthographe modifiée actuelle (« Ermitage »).



Contrairement à ce que certains organes de presse ont écrit, le TA n’a pas annulé « l’arrêté de la mairie par lequel le « H » de l’Hermitage a été supprimé en 2009 », puisque cet arrêté incriminé … n’existe pas ! En fait, l’avocat de la mairie saint-pauloise a produit pour la défense de celle-ci l’arrêté n° 2011-657 AM « portant modification des limites de l’agglomération de Ermitage les Bains ». Et on peut légitimement se demander en quoi la production de cet arrêté aurait-elle pu influer sur la décision du tribunal, étant donné que ce document n’a nullement trait à la modification de l’appellation historique, à savoir l’amputation du « H », mais porte uniquement sur celle des limites de l’agglomération en question. En outre, dans sa sagesse, le TA n’a pas manqué de souligner dans sa décision que ce document fourni par la défenderesse … ne comportait pas de date ! On est sérieux ou on ne l’est pas, n’est-ce pas ? Voici les élus saint-paulois bien englués !



Comme je l’ai rappelé dans un précédent courrier sur ce même sujet de fâcherie de ces édiles avec les « H » (majuscules) comme avec les « h » (minuscules), on a là affaire à une question historique et patrimoniale. Réunionnais amoureux de mon île, je rappelle que Saint-Paul fut le point de départ du peuplement de l’Ile Bourbon (un monument érigé sur le front-de-mer de la commune l’atteste), que de hautes personnalités comme les célèbres hommes de lettres Leconte de Lisle, Eugène Dayot et Evariste de Parny y sont nés.

Et puis, en mars 1942, venant de Maurice, c’est dans cette « Passe de l’Hermitage » que l’espion britannique Peter Simpson Jones a tenté de débarquer sur notre île, alors pétainiste, chargé par ses supérieurs de prendre contact avec des éléments gaullistes. Mais il s’agit là d’une autre histoire. D’ailleurs, au final, après le ralliement de La Réunion à la France Libre, le Général De Gaulle, depuis Londres sur les ondes de la BBC, ne devait pas manquer de rendre hommage à l’opération et de déclarer : « La fidèle Réunion a rallié les drapeaux de la France combattante. »



On peut ainsi dire que la plage de l’Hermitage est depuis belle lurette un lieu historique par excellence. Mon ami d’enfance Maximin Chane-Ki-Chune l’a lui aussi ressenti comme tel quand, photographe professionnel – les Saint-Louisiens se souviennent de son « Modern Studio » -, il a immortalisé sur une carte postale ce lieu magique aussi connu pour son camping international.

En conséquence de quoi, j’ose espérer que mes compatriotes réunionnais plaideront la nécessité de garder son intégrité à ce lieu-dit saint-paulois qui n’a jamais fait de tort à personne pour qu’il soit ainsi amputé sans raison de son « H » initial.



Et puisque l’avocat de la commune de Saint-Paul a également fourni comme pièce au TA l’arrêté n° 2011-655 AM « portant modification des limites de l’agglomération de Savanna » (on se demande également dans quelle intention), nous plaidons pour la nécessité identique de garder son intégrité au lieu-dit « Savannah », en souvenir des premiers immigrants malgaches.



Il convient de respecter nos ancêtres, notre histoire, notre patrimoine. Pour terminer, je voudrais relater une anecdote personnelle : délégué pour la révision des listes électorales de ma commune, le tribunal m’a instamment prié de réajuster les traits d’union initiaux qui figuraient dans mon patronyme, je signe donc :



Michel Chung-Poo-Lun, mémorialiste Michel Chung-Poo-Lun, mémorialiste Lu 45 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > Donald Trump en prend plein la gueule : Bien fait et vive Mac Cain ! Tribune libre : La canne, un capital vert