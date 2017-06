Mail ZinfosBlog Mon parcours professionnel et politique "Se former souvent pour toujours progresser"

DURANT MON PARCOURS, J'AI ACQUIS QUELQUES COMPÉTENCES COMME : * Analyser, synthétiser et simplifier des dossiers économiques, administratifs et juridiques ; Rédiger des mémoires en contentieux administratifs



* Manager par la valorisation et l'optimisation des compétences et des ressources humaines, pour fidéliser les acteurs et améliorer leur participation



* Analyser et restructurer les organisations (simplification et optimisation) et les cellules familiales



* Impulser l'innovation et la créativité (diagnostics, méthodes de pratiques, ingénierie de projets) sur les territoires et dans des services



* Former (Leadership, Expressions orale, Management…) et réaliser des plans et programmes de formations



* Accompagner les individus et les familles dans des projets socio-éducatifs.



DIPLÔMES ACQUIS



* Baccalauréat Littéraire



* Diplôme d’État d’Éducateur Spécialisé, avec Mémoire de fin d'études sur : « Le viol incestueux : comment le prévenir ?»



* Certificat « Techniques de Diagnostic des Territoires dans le développement local » (délivré par le Centre Régional pour l'Enfance et l'Adolescence Inadaptées, devenu Institut Régional du Travail Social de La Réunion)



* Diplôme d’Études Supérieures Spécialisés « Calculs Économiques et Gestion Locale », avec Mémoire de recherches sur « Quelles solutions communales pour créer de l'emploi local face au chômage structurel ? »



FORMATIONS SPÉCIALISÉES DANS LE SOCIAL



* Cycle « Ville et sécurité publique : Actualité de la Prévention de la délinquance » (Institut d'Études Politiques de Grenoble)



* Cycle « Gestion des Etablissements Médico-Sociaux » (Centre National de la Fonction Publique Territoriale – ENACT de Montpellier)



* Prévention Toxicomanie au Centre d’Etudes et d’Information sur les Drogues (CEID) et Prévention Sida (Université de Bordeaux)



FORMATIONS EN MANAGEMENT



* Formation Initiale d'Adaptation à l’Emploi des Attachés Territoriaux, option

Sanitaire et Social (Ecole Nationale d'Application des Cadres Territoriaux – ENACT

de Angers)



* Analyse stratégique et stratégie d’action dans les organisations (Centre National de

la Fonction Publique Territoriale – La Réunion)



* Formation de formateurs Niveau 1 (CNFPT de La Réunion)



* Formation de formateur pour cadre dirigeants (CNFPT de La Réunion)



FONCTIONS EXERCÉES ET EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES



* Consultant



* Directeur Administratif, Formateur des élus et des membres de Cabinet à l’Association des Maires du Département de La Réunion – 5 salariés



* Attaché Territorial Chargé des Affaires Générales puis Directeur Général Adjoint de la Communauté d'Agglomération du Sud (115 000 habitants, 300 agents), chargé du Développement du Territoire (Organisation et Exploitation des Transports – Aménagement et Développement économique et touristique – Systèmes d'Informations Géographiques – Politiques de la Ville (principalement la mise en place du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance), du Programme Local d'Insertion par l'Économique, de l'Habitat)



* Attaché Territorial au Conseil Général de La Réunion (Contrôleur des établissements médico-sociaux ; Responsable du Service « Conseil Général des Jeunes et Collège de la Vocation » - 5 agents ; Attaché de Groupe Politique ; Détaché sur des fonctions d’élu et Disponibilité pour exercice de fonctions d’élu)



* Assistant Socio-Éducatif au Conseil Général de la Réunion (suivi d’enfants et de leurs familles d’accueil et d’origine dans le cadre de l’Aide Sociale à l’Enfance)



* Éducateur :

* à l’Association Aide et Protection de l’Enfance - Centre d’Apprentissage (suivi et prise en charge d'adolescents confiés sur Ordonnance 45)

* à l’Association Saint-Gabriel (prise en charge d'enfants inadaptés et handicapés mentaux)



* Maître d’Internat à mi-temps au Collège de Cilaos



* Sous-Officier de l’Armée de Terre (Volontaire Service Long au 99ème Régiment d’Infanterie à Lyon)



* Pigiste sportif / correspondant local au « Journal de l’Île de La Réunion » et au « Quotidien de La Réunion »



ÉLU LOCAL



* Conseiller Municipal de Saint-Louis (52 000 habitants) de1995 à 2014 dont Maire et Président des Établissements Publics Administratifs liés (C.C.A.S et Caisse des Ecoles) de mars 2001 à mars 2008 puis de mars à juin 2014 – 2100 agents



* Conseiller Régional de La Réunion, membre de la Commission Insertion et Formation professionnelle et Coordonnateur du groupe d’opposition « La Relève » - 9 élus - de mars 1998 à mars 2001



* Conseiller Général de 2001 à 2014, dont Coordonnateur du groupe d’élus majoritaires (2001–2004) et Vice Président du Conseil Général délégué aux Déplacements (Transports et Voiries) de 2004 à 2008



* Président-délégué du Conseil d’Administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours 974 de 2005 à 2007 – 800 agents



* Vice-Président de la Communauté d'Agglomération des Villes Solidaires délégué aux études d'une unité de valorisation énergétique des ordures ménagères de 2002 à 2008



AUTRES EXPÉRIENCES



* Président de la Société d’Économie Mixte d’Aménagement de La Réunion (SEMADER) en 2001 – Bailleur social de 120 salariés



* Intervenant Formateur à l'École d'Infirmière (CHD Félix Guyon)



* Membre de Jury pour sélection d'Éducateur Spécialisé et de Moniteur-Éducateur (CREAI)



LOISIRS



* Lecture (journaux et revues, romans historiques et politiques) ; Écriture (presse, poésies, romans, nouvelles et essais) ; Sports (marche, footing, arts martiaux) ; Jardinage



