Modification des horaires d’ouverture au public aux centres des Finances publiques

Le centre des Finances publiques de Saint-Paul et ceux de la Réunion sont désormais ouverts de 7h30 à 12h00 du lundi au vendredi. Depuis le 30 mars 2015, ces services étaient ouverts au public du lundi au jeudi de 7h30 à 12h30 et le vendredi de 7h30 à 11h30. Après plus d’un an de pratique, les chefs de services concernés ont constaté que peu d’usagers y sont présents entre 12h00 et 12h30. Ce constat a conduit l’administrateur général des finances publiques à modifier les horaires d’ouverture au public et à les harmoniser, quel que soit le jour de la semaine.