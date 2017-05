Modernisation du bureau de poste du Guillaume Saint-Paul

Afin de mieux servir ses clients, La Poste de La Réunion s’est lancé dans un vaste projet de modernisation de ses bureaux de poste.



À compter du 15 mai 2017, c’est le bureau de poste du Guillaume Saint-Paul qui se transforme. Les travaux de modernisation dureront 3 semaines.



Pendant ces travaux, nos clients sont invités à se rendre dans les bureaux de poste les plus proches.



Bureau de poste de St-Gilles-les-Hauts

lundi 9h-12h et 13h-16h

mardi au vendredi 8h-12h et 13h-16h

samedi 8h à 12h



Bureau de poste du Tan Rouge

mardi au vendredi 7h45 à 13h

samedi 7h30 à 10h30



Bureau de poste du Bernica

mardi, mercredi et vendredi 8h à 11h30

samedi 8h à 11h



Bureau de poste de la Saline-les-Hauts

lundi au vendredi 7h30 à 15h30

samedi 7h30 à 12h



Les instances (lettres recommandées et colis) seront disponibles au bureau de poste de Bois-de-Nèfles Saint-Paul au 1 chemin de la Piscine, du lundi au vendredi 8h-12h et le samedi 8h à 11h30.