Mobilisation générale pour Marie souhaitant finir ses jours à la Réunion

Marie Stanislas Boutiana est une Réunionnaise habitant la métropole. Atteinte d’un cancer en phase terminale, ses jours sont comptés. Condamnée par les médecins, elle souhaite passer les semaines qui lui restent auprès de sa famille, à la Réunion, dans la ville de Saint Paul.



Le problème qui se pose à elle réside dans son déplacement vers son île natale. A cause de sa maladie, elle ne peut pas voyager comme un passager classique. Elle doit le faire allongée, accompagnée par un médecin. Cette procédure demande des fonds équivalent à plusieurs milliers d’euros.



Marie et sa famille ont donc fait appel aux compagnies aériennes pour qu’une aide financière lui soit apportée. Touchée par son histoire, l’association Ptit Cœur apporte son aide à cette famille pour faciliter et accélérer ce transfert sanitaire.