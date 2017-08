Mobilisation du BTP: "Paralyser la Réunion, ce n’est pas impossible"

Regroupés en interprofession, les acteurs du BTP réunionnais se sont réunis ce mardi 29 août au siège de l’entreprise MACOBAT à Sainte-Marie.



Une première mobilisation aura lieu avec le rassemblement des interprofessions, le mardi 5 septembre et se déroulera rue de Paris. Une motion sera déposée en Préfecture, à la Région et au Département. L’appel concerne l’ensemble des entreprises et des salariés du bâtiment, mais également les chômeurs qualifiés du secteur.



Les professionnels se mobilisent pour alerter sur la "situation catastrophique" de la filière qu'ils décrivent comme "dévastée" - selon les propos de Bernard Siriex, président de la FRBTP - et déplorent "l’absence de perspective".



"L’interprofession souhaite une réaction rapide des pouvoirs publics sur ce contexte de crise durable dans le BTP local, dans le but de relancer l’activité et sauver les emplois", indiquait la filière dans un communiqué.



"Ce n’est pas une action one-shot"



Le secrétaire général de la CGTR-BTP, Jacky Balmine met en garde, "si il n’y a pas de réaction des pouvoirs publics, d’autres mouvements seront à prévoir". "Ce n’est pas une action one-shot" prévient Bernard Siriex, qui estime que la paralysie de l’île "n’est pas impossible".



"En moins de dix ans, la filière a perdu un tiers de ses effectifs. Un tiers de nos salariés ont disparu. La moitié des entreprises a disparu et le chiffre d’affaires de la branche a quasiment été divisé par deux, passant à 1,2 milliard d’euros aujourd’hui" explique Bernard Siriex, qui précise par ailleurs que "sans le marché exceptionnel de la nouvelle route du littoral, ces chiffres seraient encore en dessous".



"Nous demandons un Plan Marshall pour le BTP à la Réunion"



"Comment les pouvoirs publics peuvent-ils encore accepter à la Réunion une situation qui embraserait immédiatement tout le pays? La filière est dans l’angoisse, sans perspectives. Tous les corps de métiers sont menacés. Nous demandons un Plan Marshall pour le BTP à la Réunion" conclut ainsi Bernard Siriex.



Rattrapage en équipements public, lutte contre les pratiques commerciales déloyales, construction de logements sociaux et rénovation de l’ancien: pour Bernard Siriex, les solutions à la relance ne manquent pas et seront exposées dans la motion remise aux pouvoir publics prochainement.