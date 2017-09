Mail La grande Une Mobilisation du BTP: Le bras de fer commence Alors que le secteur du BTP descend la rue de Paris ce matin, c’est un bras de fer qui s’installe avec le dépôt prévu d’une motion auprès de la Préfecture, de la Région et du Département.





L’interprofession espère ainsi une réaction rapide des pouvoirs publics, dans le but de relancer l’activité et sauver les emplois. Un "plan Marshal" pour le secteur est demandé.



Le secrétaire général de la CGTR-BTP, Jacky Balmine avait également



Pour Didier Robert, la Région "assume sa part de responsabilité"



Lors d'une conférence de presse hier, le président de Région a évoqué l'actualité en déclarant "avec le plan de relance régionale, nous somme sur une dynamique d’investissement important. Les collectivités locales, Région et Département, communes et intercommunalités, nous sommes dans une démarche ambitieuse, d’investissement à la Réunion.



Laurence Gilibert - Soe Hitchon sur place Lu 1058 fois



