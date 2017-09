Mobilisation du BTP : Didier Robert lance un appel aux bailleurs sociaux et à l'État

Les acteurs du BTP manifestent ce mardi. Après un premier arrêt au conseil Départemental, les manifestants ont poursuivi leur défilé jusqu'à la villa de la Région.Une délégation a été reçue par Didier Robert, président de la Région, Dominique Fournel, conseiller régional chargé des Grands Chantiers et Fabienne Couapel-Sauret, Conseillère régionale déléguée aux transports.Didier Robert a annoncé que des réunions seraient organisées en octobre avec les acteurs concernés et les représentants du gouvernement.Il a par ailleurs lancé un appel aux bailleurs sociaux et à l'État. Il réclame "une vraie cohérence" des actions menées afin de "parler d'une même voix sur les difficultés du BTP", notamment en matière de construction de logements neufs et de réhabilitation.