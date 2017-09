Mobilisation contre le syndrome l'alcoolisation foetale

Le cerveau est souvent l’organe le plus abîmé lorsqu’il y a consommation d’ alcool pendant la grossesse et cela ne se voit pas tout de suite. La volonté de l’association est d’alerter les pouvoirs publics, les institutions, sur l’urgente nécessité de protéger les cerveaux, pour investir dans l’avenir pas seulement d’un enfant, mais aussi d’un foyer, d’une ville, d’une région et enfin d’un pays.



La ville de Saint-Louis et SAF Fance lancent la 1ère édition du Safthon. 30 heures de solidarité pour éviter qu'un enfant soit atteint de troubles liés au Syndrome d'alcoolisation foetale.



30 heures de solidarité régionale, nationale et internationale. Pour cette première édition dans le Monde, il n’y a qu’un mot d’ordre : la solidarité pour les 8.000 enfants touchés chaque année par l’alcoolisation foetale en France (1,3 million dans le Monde), première cause évitable de marginalisation sociale.



"Nous souhaitons que le Safthon rassemble dans un mouvement citoyen responsable, solidaire et généreux en faveur de la défense des droits des enfants et le droit à l’égalité des chances".



Le 9 septembre Saint-Louis se mobilise dans les jardins de la mairie de 9h à 17h au village Safthon avec des ateliers flamenco, danse country, natation, tennis, aqua zumba, gonflables, et pour terminer cette journée à 16 heures concertr avec Deyrah, Karen et Son'J et Srjo...