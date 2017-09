Mobilisation contre la baisse des contrats aidés : Nathalie Bassire apporte son soutien "sans réserve"

Convoquée en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire le jeudi 14 septembre 2017, je serai à Paris pour auditionner Monsieur Nicolas Hulot, ministre d’État en charge de la transition écologique et solidaire.

J'apporte mon soutien sans réserve à l'ensemble du tissu associatif réunionnais dans leur mobilisation devant la Préfecture pour le maintien des financements et la sauvegarde des contrats aidés, notamment les emplois verts.

Je rappelle que derrière chaque contrat aidé, il y a une famille réunionnaise : cette réalité, nul ne doit l'ignorer !

Je réitère mes demandes auprès de l’État :

1. de maintenir le quota de contrats aidés au moins au même niveau qu'en 2016 ;

2. de ne pas diminuer les crédits du budget de l’État au détriment des associations ;

3. de ne pas baisser les dotations des collectivités locales d'Outre-Mer, afin de leur permettre d'allouer un niveau suffisant de subventions aux associations ;

4. de préserver le rôle de lien social que jouent nos associations.

C'est à ces conditions que nos enfants ceux en situation de handicap pourront être accompagnés au mieux dans les écoles, que notre situation sanitaire continuera à être maîtrisée dans le cadre de la lutte anti-vectorielle (Plan Ravines), que nos sites touristiques et parcours de santé seront toujours entretenus et embellis, que l'accès aux loisirs pour tous sera maintenu par le biais de toutes nos associations sportives et culturelles.

Nathalie Bassire

Députée de La Réunion