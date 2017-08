Moabi, une application 100% péï pour référencer les arbres de l'île

Avis aux amoureux de la nature. L’école du jardin planétaire de La Réunion lance le 8 septembre prochain Moabi, une application pour référencer de manière participative les arbres remarquables de notre île.



L’application a été conçue par Runware et soutenue par la Fondation Crédit Agricole, le Parc national de La Réunion et le Jardin d’Eden. Le nom de l’application, n’a pas été choisi au hasard. "Nous souhaitions rendre hommage à l’un des plus beaux arbres de la planète, possédant des caractéristiques très intéressantes et qui peut vivre jusqu’à 700 ans", explique Sébastien Clément, paysagiste et directeur de l’école du jardin planétaire.



Le fonctionnement de Moabi est simple : le dispositif permet au public de se connecter à l’interface dès qu’il observe un arbre assez remarquable et de remplir une fiche signalétique avec ses différentes caractéristiques (taille, aire géographique, nom), en y ajoutant une photo. Après réception par les équipes du jardin planétaire, et après analyse et modération, la fiche sera transmise à la commission pied’bois du Conseil d’architecture d’urbanisme et d’environnement (CAUE). "Nous voulions que ce référencement soit fait sur l’ensemble du territoire de l’île. L’aide du Parc national est la bienvenue", ajoute le paysagiste.



"L’application intègre une carte interactive avec les arbres déjà existants. L’objectif est de resensibliser la population sur son patrimoine arboricole et de lui faire prendre conscience de sa fragilité. À terme, nous excluons pas avec Moabi de référencer le patrimoine arboricole d’autres territoires, à commencer par ceux de la zone océan Indien", conclut Sébastien Clément.