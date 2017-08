Tout d’abord, je n’ai rien contre ces demoiselles mais je ne puis m’empêcher de m’interroger sur le fait qu’on mette autant d’argent, toute une logistique et qu’on trouve autant de sponsors pour glorifier les attributs dont Dame Nature a voulu doter certaines.



Des milliers d’anonymes, bénévoles ou simples citoyens font acte de bravoure, risquent Parfois leur vie pour sauver celle de leur prochain. Gandhi, Aung San Suu Kyi, Mandela, l’Abbé Pierre, ont mouillé leurs chemises, donné de leur temps, mais comme tous les autres ils n’ont pas eu droit aux podiums, lumières, cadeaux à profusion, travail à la clef.



Seul Patrick Sabatier et un certain Michel, je ne sais plus si c’est Creton ou Cymes ont salué ces personnes et pensé à les remercier pour ce qu’elles ont fait. Enfin, en quoi un maillot de bain permet- il de voir les qualités d’une femme, à part permettre à des hommes de se rincer l’œil avant de se rincer au Champagne et petits fours ?



Que des femmes d’aujourd’hui continuent à cautionner cela est préoccupant. Après chacun est libre de faire ce qu’il veut, il n’y a aucun jugement de valeur dans mes propos. Les audiences, et le Jury qui se précipite chaque année montrent bien qu’il y a des amateurs et que ce n’est pas près de changer, mais on pourrait aussi louer et gratifier les autres.