Miss Salazie 2017: Patricia Robert couronnée

Sur le podium du champ de foire de Hell-Bourg, elles étaient 10 candidates en compétition, et elles ont défilé à plusieurs reprises devant un public absolument pas découragé par la pluie intermittente.



Une élection qui s'est déroulée en présence du maire Stéphane Fouassin, de plusieurs élus, de Dominique Boyer, président du Comité Fêtes et Traditions, de Mario Moreau, coordinateur de l'élection, d'Anaïs Picard, 2ème dauphine de Miss Réunion 2016 -Ambre N'guyen étant prise ailleurs-, d'Aziz Patel, président du Comité Miss Réunion, de Krishna Kalidas, partenaire de longue date, et de différents partenaires de l'élection.



Patricia Robert a été couronnée Miss Salazie 2017, ses dauphines étant Julie Singabrayen et Lauriane Maillot. Plusieurs artistes ont assuré les intermèdes entre les passages.



Revivez l'élection avec toutes les photos de la soirée.



Photos Patrick Yahaméti