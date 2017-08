Mail Société Miss Réunion 2017 : le riquiqui show Miss France Le mini-show Miss France promis aux téléspectateurs hier soir lors de la soirée Miss Réunion n'a pas tenu ses promesses. Miss France 2017 et ses dauphines ont déçu bien des petites Réunionnaises qui attendaient avec impatience ce tableau tant annoncé.





Cette année notre Miss France en titre, la ravissante guyanaise Alicia Aylies n'était pas venue seule à La Réunion. Dans ses bagages la reine de beauté avait pris soin d'emmener ses trois dauphines que sont Miss Bretagne, Lorraine et Guadeloupe.Ce quatuor de charme était très attendu dans un tableau que l'on nous avait vendu comme "le mini show Miss France". Pour le show il faudra repasser ! Une belles robe certes, pour Miss France, mais quoi d'autres? Rien... Un peu d'agitation autour de feuillages et d'eventails, quatre sourires et puis s'en vont. Au moins elles auront vu La Réunion, tant mieux pour elle et tant pis pour nous !



