Miss Réunion 2017 : c'est Audrey Chane Pao Kan !

Après une soirée étincelante faite de paillettes et de divertissement mettant en scène 12 ravissantes candidates, c'est Audrey Chane Pao Kan, la candidate N°3, qui a été élue Miss Réunion 2017!



Agée de 19 ans, mesurant 1,71m et habitant Saint Joseph, elle représentera La Réunion à l'élection Miss France 2018, le 16 décembre prochain à Châteauroux.



Le public, ainsi que le jury, présidé par Miss France 2017, Alicia Aylies, a donc choisi, jusqu'à l'arrêt des envois des SMS annoncé par Christophe Bégert, en parfait maître de cérémonie.



Une soirée haute en couleurs, avec à noter cette année, une grande nouveauté: le "mini show Miss France". Les incontournables passages en tenues locales, robes de ville, maillots de bain, robes de soirée et robes de mariée ont permis de départager les candidates. Côté artistes les prestations de DJ Assad et Marie Payet, ancienne Miss Réunion, ont également fait chavirer le coeur du public.



Lyna Boyer, 18 ans, 1,72m, habitant La Possession, est élue première dauphine de Miss Réunion.



Lina Françoise, 19 ans, 1,72m (Le Tampon), est quant à elle deuxième dauphine.