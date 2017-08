Miss Réunion 2017: Les 12 candidates prêtes pour samedi

Les belles sont prêtes. Après quatre mois de préparation, les 12 candidates à l’élection Miss Réunion ont été officiellement présentées à la presse, à deux jours du grand événement, au Teat Champ Fleuri. Pour l’occasion, Alicia Aylies, Miss France 2017 et présidente du jury, Ambre N'guyen, Miss Réunion 2016 et les 3e, 4e et 6e dauphines de Miss France, étaient présentes.



L’événement a été présenté par Aziz Patel, président du comité Miss Réunion, Christophe Bégert, qui animera la soirée, et des membres de l’équipe d’organisation de Miss France. Le thème cette année : "les couleurs de mon île". "C’est un beau travail et challenge pour nos équipes, affirme Christophe Bégert, car c’est une des émissions les plus attendues de l’année".



Comme chaque année, les candidates effectueront cinq passages : tenues locales, robes de ville, maillots de bain, robes de soirée, robes de mariée. Deux artistes, DJ Assad et Marie Payet, ancienne Miss Réunion, sont attendus. Et une nouveauté cette année : le "mini show miss France", qui sera une "surprise", insistent les organisateurs.



Les votes du public, qui ont déjà commencé par SMS, compteront pour 50% et les votes du jury pour l’autre moitié.