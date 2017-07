Ville de Saint-Paul

Ville de Saint Paul Mise en place d’un "Plan anglais" Dans le but de renforcer l’apprentissage de la langue de Shakespeare, la ville de Saint-Paul va mettre en place un "Plan anglais".

L’anglais est aujourd’hui la principale langue de communication internationale. Mais force est de constater que la population réunionnaise est peu confrontée à la langue de Shakespeare alors que nos voisins de la zone baignent dans cette culture.



Dans le cadre du "Plan anglais" développé par l’État, la ville de Saint-Paul souhaite s’appuyer sur le dispositif pour renforcer l’apprentissage de l’anglais dans les écoles de la commune, en période scolaire et périscolaire.



Le projet qui s’étalera sur la période 2017/2020 prendra forme au travers de plusieurs objectifs : Étendre d’abord le "plan anglais" depuis la grande section, accompagner ensuite le programme Ti guide Mafate et le décliner sur les écoles de Saint-Paul. Le but est de permettre aux jeunes enfants de s’exprimer en anglais sur l’histoire, la vie, la présentation des lieux.



Il est envisagé aussi, toujours dans le cadre du projet, de créer une journée "English day", de réaliser des projections de films en anglais dans les écoles en temps scolaire ; de mettre en place des ateliers en anglais, et enfin, d’accompagner le développement de projets collaboratifs etwinning en anglais. Le coût global de l’opération est évalué à un peu plus de 2 millions d’euros dont 1,6 millions financés par le FSE (Fonds social européen).



Par ailleurs, conformément aux engagements pour la jeunesse, le conseil municipal a voté la mise en place d’un Conseil communal des enfants et des jeunes. Véritable instance citoyenne, ce conseil permettra au "conseiller jeune" de découvrir le fonctionnement démocratique des institutions, de pratiquer le civisme et la citoyenneté, de participer à la vie locale par l’élaboration de projets collectifs, de préparer et de réaliser des actions concrètes. Et pour la collectivité, cette action permettra la mise en œuvre de projets cohérents en direction de la jeunesse.



Le conseil sera composé des élèves de CM1 et CM2 des écoles de la commune. Ils seront 49 "conseillers jeunes" désignés par élection au scrutin majoritaire à un tour, à bulletins secrets. Un temps d'élection qui représentera une belle opportunité d'échanges avec les plus jeunes et la transmission de l'un des fondements de notre système démocratique : l'élection de représentants librement choisis.





