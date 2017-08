Mireille Helou : Orange "résiste très bien" à l’arrivée de Free

L’optimisme est de rigueur chez Orange. La directrice régionale du groupe, Mireille Hélou, a fait un point d’étape sur le premier semestre 2017. Elle s’est notamment exprimée sur le déploiement des réseaux fixes et mobiles et sur l’arrivée de Free dans l’île, qui a rebattu les cartes dans le milieu des télécoms péï.



Sur ce point, Mireille Helou a reconnu que le forfait de 9,99 euros "nous a surpris". Néanmoins, elle estime qu’une offre "ne représente pas uniquement un prix", mais aussi "une qualité de réseaux et une expérience-client".



Face à l’arrivée du trublion des télécoms, la responsable régionale d’Orange ajoute que des offres "sont dans les cartons" et sortiront "au moment opportun".