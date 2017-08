Militaires renversés à Levallois-Perret : Le suspect toujours hospitalisé

Blessé par balles lors de son interpellation, l’homme soupçonné d’avoir renversé des militaires mercredi à Levallois-Perret est toujours hospitalisé au CHU de Lille et n’a donc toujours pas été entendu par les enquêteurs.



L’homme, un Algérien de 36 ans qui n’est pas fiché S, a été blessé de cinq balles par les Brigades de recherches et d’intervention (BRI) de Lille et de Rouen, sur l’autoroute A16.



Son état de santé était toujours jugé stable "mais grave", nous apprend RFI. Sa garde à vue reprendra si les médecins jugent son état satisfaisant.



Du côté des trois militaires blessés, la ministre des Armées, Florence Parly a tenu a être rassurante. Hospitalisés à l’hôpital de Percy à Clamart, "les trois blessés qui sont hospitalisés à Percy ne sont pas gravement blessés, comme nous avions pu le croire un peu plus tôt dans la matinée, nous avons eu des nouvelles rassurantes sur leur état", a-t-elle déclaré.