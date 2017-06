Mail A la Une . Migration: "Les Réunionnais peu enclins à la mobilité vers la métropole", d'après l'Insee





Les Réunionnais de naissance sont également peu enclins à la mobilité, note l’Insee. "Chaque année, 1 800 actifs nés à La Réunion partent vers la métropole, soit un taux de sortie de 6 % nettement inférieur à la moyenne des régions françaises (9 %)". En revanche, 1 700 actifs natifs sont de retour sur l’île, dotés d’un niveau de formation généralement élevé.

Des étudiants aussi mobiles qu’en métropole





Seul le solde migratoire de cette population âgée de 15 à 24 ans est négatif, à savoir qu’il compte davantage de départ que d’entrée même si les étudiants réunionnais sont moins mobiles que ceux des autres DOM.



Avec l’âge, les Réunionnais se montrent de moins en moins mobiles. "Les personnes entre 20 et 30 ans représentent 30 % des migrants alors que les 60 ans ou plus seulement 5 %, le vieillissement étant un frein à la mobilité résidentielle ", analyse l'Insee.



