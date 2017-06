Michel Vergoz rejoint Les Républicains en Marche au Sénat

Sept sénateurs ultramarins, dont le Réunionnais Michel Vergoz, ont rejoint le nouveau groupe En Marche nouvellement créé au Sénat.Composé de 27 membres, ce groupe est présidé par l’ancien ministre socialiste François Patriat. Ce dernier pourrait être suppléé par un élu ultramarin comme vice-président."Ce groupe est neuf. Il est un point de départ et à vocation à rassembler toutes celles et à tous ceux qui, au sein de notre assemblée, souhaitent porter les valeurs, les principes et les propositions exposés par Emmanuel Macron, et approuvés par les citoyens", rapporte le site Outremer360° La République en marche n’exclut pas deprésenter ses propres listes aux élections sénatoriales qui se dérouleront fin septembre et qui doit renouveler 170 sièges sur les 348 que compte la Haute Assemblée.