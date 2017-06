Mail Communiqué Michel Vergoz laisse les électeurs à "leur libre choix"





Michel VERGOZ, Sénateur-maire. Le 1er tour des élections législatives dans la 5ème circonscription n'a pas permis la qualification de Léopoldine SETTAMA que je soutenais.Il lui manquait ...333 voix !Je le regrette.A présent, il nous faut garder à l'esprit que les élections législatives sont indissociables de celles des présidentielles qui l'ont précédé et que ces deux rendez-vous électoraux forment un tout dans le cadre national.Dès lors, compte tenu des positions constantes des deux candidats finalistes, Mrs Gonthier et Ratenon, qui tous les deux, se sont toujours montrés comme opposants assumés au programme du Président de la République, il apparait objectivement et clairement qu'ils sont MACRON-INCOMPATIBLES.Dans ce contexte ainsi rappelé et afin de refuser toute hypocrisie, je laisse à leur libre choix, en leur âme et conscience, les électrices et les électeurs de Sainte-Rose et au-delà, ceux de la 5ème circonscription.



