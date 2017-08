Michel Dennemont candidat aux sénatoriales

Dans le cadre des prochaines élections sénatoriales du mois de septembre prochain, quelques candidats se sont déjà déclarés.



Cette semaine, nous avons assisté à la déclaration de candidatures d’une liste où seuls les candidats du Nord peuvent être élus. A croire que ne peut être entendue que la voix du Nord. Le Sud étant une nouvelle fois, relayé en position inéligible. Quid de l’Est et de l’Ouest ?



En tant qu’élu impliqué depuis des décennies à la Réunion, cette mainmise hégémonique et cette volonté de contrôle totalitaire sur l’ensemble des instances de la Réunion, me révolte.



Nous, représentants élus de la majorité des autres communes, nous considérons cette décision, encore une fois, comme un véritable mépris à l’égard de ce que nous représentons et de nos électeurs.



Maire des Avirons, homme d’expérience, je sais travailler avec toutes les composantes politiques locales. Je l’ai démontré en tant qu’élu de proximité et au niveau départemental.



Dans la continuité de mon parcours politique exemplaire et droit, je souhaite continuer à servir la Réunion et la France, en conduisant aux sénatoriales une liste de rassemblement et d’union autour de ma candidature. En tant que Sénateur, j’assumerai pleinement ce que je considère comme essentiel, défendre les collectivités locales.



Cette liste est une liste d’ouverture élargie à toutes les composantes de la vie politique locale, bien entendu, chacun restant libre de ses opinions et appartenance politique.



Aussi j’appelle l’ensemble des Maires, des conseillers, tous les grands électeurs à se rassembler pour porter des candidats consensuels au Sénat.