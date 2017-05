Mexique: Javier Valdez, journaliste pigiste de l'AFP, assassiné

Javier Valdez, 50 ans, un journaliste pigiste de l’AFP au Mexique a été assassiné hier. Le mexicain était un spécialiste du narcotrafic et travaillait pour l’AFP depuis dix ans. Il vivait dans l’État de Sinaloa et était correspondant de "La Jornada" et "Riodoce".



L’État de Sinaloa est le fief du cartel de Joaquin "El Chapo" Guzman, incarcéré aux Etats-Unis. Chose qui n’a pas calmé les violences car depuis son arrestation, une guerre de succession entre les différentes factions du cartel a éclaté. Le journaliste a été abattu à l’arme à feu devant les bureaux de "Riodoce".



C’est le cinquième reporter tué au Mexique cette année. Le pays est au 3e rang des plus dangereux pour les journalistes après la Syrie et l’Afghanistan.