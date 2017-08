Météo : une mer agitée par un vent fort

Des averses sont attendues sur une moitié Est et sud de l'île principalement en début de matinée puis le temps s'améliore sur ces régions au fil des heures, alors qu'ailleurs, le ciel est bien ensoleillé le matin.L'après-midi les hauts seront nuageux, avec l'apparition de quelques petites farines essentiellement sur le relief de l'Ouest. Malgré les débordements nuageux , la zone littorale s'agrémentera de quelques éclaircies.Les alizés d'Est-Sud-Est soufflent toujours forts avec des rafales dépassant encore les 80 km/h sur les régions littorales du Sud-Ouest et Nord. Le relief exposé subit aussi l'assaut du vent. Il soufflera du côté des plaines et en baie de La Possession (rafales 40 km/h) .La mer est agitée à forte voire localement très forte, sous l'effet du vent et de la houle de sud-ouest, le long de la côte sud, selon les prévisions de Météo France