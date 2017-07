Météo : une matinée pluvieuse

Persistance de l'alizé de Sud-Est modéré et de la houle de Sud-Est voisine de 2 m à 2,5 m.Ce matin, le ciel est couvert sur la quasi totalité du département. Les nuages s'accompagnent de précipitations, notamment sur le Nord entre La Possession et Saint-Benoit, et dans une moindre mesure le long du Sud Sauvage.Au fil de la matinée, l'atmosphère tend à devenir plus sèche, et les pluies commencent à s'estomper. En milieu de matinée, les pluies se concentrent sur les hauts. La région de Saint-Pierre profite de quelques éclaircies.L'après-midi reste maussade, mais les pluies se font plus sporadiques et concernent essentiellement le flanc Est du volcan et les hauts de Saint-Gilles. Le littoral Sud-Ouest profite d'un temps plus clément.La fin de journée est placée sous le signe de l'amélioration : le ciel se dégage largement, seuls les hauts de l'Est, le volcan et la région de Saint-Leu sont encore un peu arrosés.Le vent de Sud-Est reste modéré, avec des rafales de 50 à 60 km/h sur le littoral Sud-Ouest.Les températures maximales sont comprises entre 21 et 25°C sur le littoral, 15°C à la Plaine des Cafres et au Maïdo et 21 °C à Salazie.La mer est peu agitée à agitée sur le littoral Nord et agitée à forte de la Pointe de l'Etang Salé à Sainte-Rose . Houle de Sud-Est voisine de 2m à 2m50 mais s'atténuant et petite houle de Sud-Ouest, selon Météo France