Météo : une matinée pluvieuse sur l'Est

Alizé d'Est modéré passagèrement humide sur l'Est de l'île.Après une nuit avec de la pluie sur le Nord-Est, en 12 heures on a relevé 36 mm vers Sainte-Rose, et de 3 à 15 mm à mi pentes des reliefs des premiers contreforts de l'île.Au lever du jour de la grisaille de basses couches s'attarde de nouveau sur l'Est de l'île, de Saint Denis à Sainte Rose en passant par Salazie et le volcan. Ces nuages peuvent donner quelques petites ondées ici ou là. Si les éclaircies reviennent rapidement en bord de mer, sur les pentes et sur le volcan cette grisaille sera plus tenace. A l'Ouest, du Port à Saint Joseph, en passant par Cilaos, le ciel est plus clément avec un soleil bien présent.L'après-midi, les nuages de pente se développent sur l'Ouest et débordent vers le littoral.Dans l'intérieur, éclaircies et nuages se partagent le ciel, mais contrairement à la veille, les nuages sont majoritaires. Coté précipitation, rien de bien significatif n'est attendu.Les températures sont sans grand changement avec 26 à 29°C prévu sur le littoral et 17°C au volcan.Le vent est de secteur Nord-Est modéré de Saint Denis à la Grande Chaloupe et vers la pointe de la table. La brise domine partout ailleurs.La mer est peu agitée à agitée au vent et par une petite houle de Sud-Sud-Ouest sur la côte Sud, selon Météo France