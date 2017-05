Météo : une journée mitigée

Flux de Sud-Est modéré sur la Réunion.Ce début de journée commence sous la fraicheur d'un ciel bleu pour l'ensemble du département. Par la suite, une dégradation venant de la mer arrive sur le littoral Est au cours de la matinée. Le temps est de plus en plus nuageux sur la région du Volcan, les plaines de l'Est et le littoral allant de Saint-Philippe à Sainte-Suzanne. Ces nuages sont accompagnées d'averses, mais celles ci sont de faibles intensités parfois modérées. Un temps plus ensoleillé se maintient sur la moitié Ouest de l'île.Dans l'après-midi, les nuages se développent sur le relief et s'emparent de l'intérieur de l'île. Un peu plus tard, ces derniers glissent vers la baie de la Possession, en donnant quelques averses notamment sur le route en corniche. Le soleil tente de se maintenir sur le littoral Sud-Ouest, et ce ci se traduit par une alternance de passages nuageux et d'éclaircies.Le vent de Sud-Est est modéré avec des rafales de l'ordre de 40 à 50 km/h vers Saint-Pierre et dans une moindre mesure sur le littoral Nord.Les températures maximales oscillent entre 24 et 27°C sur le littoral, 14 au volcan, 21 à Salazie, 23 à Takamaka et l'Entre-Deux et 15°C au Maïdo.La mer est agitée à forte par une houle de Sud-Ouest voisine comprise entre 2m et 2.5m, selon Météo France