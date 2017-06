Météo : une après-midi pluvieuse

Flux de sud-est se renforçant et devenant humide.Dégradation progressive.Ce matin il fait beau sur l'ensemble de l'île, il faut en profiter, cela ne va pas durer.En effet, des nuages arrivent par l'est en cour de matinée. Le gris s'installe sur l'est, de sainte-Marie à Saint-Joseph, avec en fin de matinée quelques gouttes possibles surtout au pied du volcan.Plus à l'ouest, de Saint-Pierre à Saint Denis ainsi que dans le cirques la matinée reste clémente.L'après-midi, la grisaille reste campée sur le sud sauvage et sur les côtes Est. Cette grisaille peut par moment déborder vers Saint-Pierre.Dans les cirques les nuages se développent et débordent ensuite en direction du nord, de petites averses peuvent venir s' échouer entre le Port et Saint Denis.En fin de journée, et surtout la nuit prochaine les pluies devraient se renforcer nettement.Les températures maximales restent globalement de saison, avec 27 à 29°C sur le littoral, jusqu'à 23°C dans les cirques, et 15 à 16°C au volcan ou au Maïdo.Le vent de Sud-Est modéré se renforce progressivement en journée, ce vent rentre sur la région des plages avec des rafales 50km/h voire 70km/h en fin de journée.La mer est peu agitée vers la Possession ou Sainte Marie, mais en général agitée ailleurs, voire localement forte vers la pointe de la Table. La houle de Sud-Ouest s'amortit vers 1,5m, alors que la houle d'alizés est proche des 2m, selon Météo France