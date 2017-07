Météo : un temps plus humide ce vendredi

Après un très beau jeudi, le temps redevient un peu plus humide. Dans ce régime d'alizés de Sud-Est bien installé depuis plusieurs jours, le vent de Sud se fait toujours sentir sur la région des plages avec même une légère augmentation à la Pointe des Bassins, autour de 60 km/h en rafales. Idem de l'autre côté de St-Rose à Ste-Suzanne.Le sud fait grise mine ce vendredi, les entrées et pluvieuses sont plus fréquentes, les éclaircies bien moins efficaces que jeudi. Ailleurs c'est quasiment la copie conforme de la veille, même si les nuages y sont également plus nombreux. Le Volcan pourrait d'ailleurs être tantôt au soleil, tantôt dans les nuages et la fraîcheur.La mer reste globalement agitée, avec toujours ces 2 houles croisées de Sud-Ouest et de Sud-Est entre 1m50 et 2m chacune, la houle d'alizés dépassant les 2m l'après-midi, selon les prévisions de Météo France.