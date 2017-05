Météo : un temps de saison

Le temps est de saison avec un alizé bien installé qui apporte son lot d'averses matinales sur les côtes Est et Nord-Est de St-Joseph à Sainte-Marie. Le soleil revient ensuite, et c'est au tour du relief à se couvrir avec épisodiquement quelques averses brèves qui tombent de ci et de là.L'après-midi, les nuages débordent sur les hauteurs de la Possession ou St-Paul, laissant tout de même une bonne place au soleil.Quant au littoral, il bénéficie d'un bon ensoleillement.Les températures Maximales atteignent 26 à 30°C sur le littoralLe vent d'Est est modérée avec des rafales entre 60 et 70 km/h sur St-Denis et St-Pierre.La mer est peu agitée à agitée. Petite houle de Sud-Ouest entre 1m50 et 2m sur les côtes Sud et Sud-Ouest, selon les prévisions de Météo France.