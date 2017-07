Météo : un temps clément sur l'Ouest et le Nord

Deux ou trois nuages accrochés à mi-pente et un ciel bleu orangé, voilà le tableau du temps réunionnais au petit matin ! Mais au fil des heures, les entrées maritimes abordent l'île par le Sud et le Sud-Est et les tons pastels cèdent la place à la grisaille des averses.Peu à peu, c'est une couverture nuageuse lacunaire qui envahit le territoire ; le soleil joue à cache-cache avec les nuages, et des ondées arrosent les cirques et le volcan.Les plages de l'Ouest, le Nord de l'île et la Plaine des Palmistes profitent d'un temps clément et agréable une bonne partie de la journée, tout comme les plus hauts sommets qui dominent la mer de nuages.Les alizés de Sud-Est soufflent assez fort, les rafales atteignent les 50 à 60 km/h sur le tout le pourtour réunionnais à l'exception du Nord-Ouest.Les températures maximales attendues sont comprises entre 23 et 26°C sur le littoral, 14°C au volcan, 13°C au Maïdo et au Brulé, 17°C à Salazie et Takamaka.Les deux houles de Sud-Est et de Sud-Ouest sont toujours présentes sur les côtes Sud et Est. La houle d'alizé est toujours voisine de 2m à 2m50 entre Saint-Joseph et Champ Borne. La mer est agitée à forte entre la Pointe au Sel et Sainte-Rose, agitée ailleurs, selon les prévisions de Météo France