Météo : un samedi ensoleillé

L'élément dominant de cette journée , c'est toujours le soleil. Des averses, se trouvant en mer, viennent atténuer l'impression de beau temps sur le flanc Est du Volcan. En effet quelques averses éparses s'attardent sur une bande côtière allant de Saint-Philippe à Sainte-Rose. Au cours de la matinée, les averses se font de plus en plus rares, au profit d'un soleil de plus en plus dominant.L'après-midi, quelques nuages restent accrochés sur les pentes et l'ensemble des plus hauts reliefs sont dégagés. Quelques averses éparses se déclenchent dans l'intérieur de l'île sans préférence particulière. Sur le pourtour du littoral la situation évolue peu, avec des nuages se faisant de plus en plus rares sur les côtes exposées. Côté températures, sur le littoral, elles oscillent entre 24 et 29 °c. Il est prévu 16°c au Pas de Bellecombe et 23 °c à Cilaos.Le vent de secteur Est est sensible sur les régions de Saint Pierre et Sainte Marie, les rafales peuvent atteindre, au plus fort de la journée, les 40 km/h . Un régime de brises est bien installé sur les plages. Une houle de Sud-Ouest, voisine de 2 mètres, déferle le long des côtes Ouest et Sud, selon les prévisions de Météo France.