Météo : un matin ensoleillé, mais un après-midi couvert

Ce Jeudi ressemblera à la journée précédente avec un beau temps bien ensoleillé sur la majeure partie de l'île au cours de la matinée sauf du côté de Sainte Rose et du Sud Sauvage où des bancs de nuages circulent encore au lever du jour accompagnés de quelques rares ondées.Au cours de l'après midi, le soleil joue à cache-cache avec la couverture nuageuse. Des ondées locales arrosent les régions du Maido ou de Dos d'Âne.Les plages de l'Ouest, le Nord de l'île et la Plaine des Palmistes bénéficient d'un temps agréable. Idem pour les plus hauts sommets qui restent en plein soleil au dessus de la mer de nuages.Les alizés de Sud-Est soufflent assez fort. Les rafales atteignent 50 à 60 km/h sur la région de St Pierre et de St Denis et dans une moindre mesure le long de la côte Est et du Sud Sauvage. Il pénètre aussi sur les plages au cours de l'après midi.La mer est agitée à forte entre la Pointe au Sel et Sainte-Rose, agitée ailleurs. Les deux petites houles de Sud-Est et de Sud-Ouest sont toujours présentes sur les côtes Sud. Elles ont tendance à s'atténuer progressivement au cours des prochains jours, selon les prévisions de Météo France