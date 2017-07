Météo : un lundi pluvieux

Alizé de secteur Sud-Est modéré à assez fort et houle d'alizé autour des 2,5m.Cette nuit, on a relevé 30 à 50 mm de pluie sur les flancs du volcan, 21 mm à Bellevue Bras-Panon,Ce matin, les averses sont toujours présentes sur l'Est, approximativement de Saint-Jo à Sainte Marie, les hauts de l'Est et le Volcan inclus. Elles ont bien du mal à se dissiper et débordent par moment vers Saint- Pierre ou Saint Denis.Ces précipitations devraient finir par donner localement de bons cumuls de pluie.Sur l'ouest, seuls quelques débordements nuageux sont à déplorer mais le temps reste sec.Vers la mi-journée, la couche nuageuse se développe et se densifie dans l'interieur de l'île puis s'étale au cours de cet après-midi.Des averses parfois marquées, circulent au grès du vent de Saint-Joseph aux plaines, puis des plaines aux cirques puis vers la Baie de la Possession. Par endroit de bons cumuls sont là aussi possibles.De Saint-Pierre à Saint-Gilles, un temps plus sec perdure.Le vent est modéré à assez fort de secteur Est-Sud-Est avec des rafales voisines des 50 à 60 km/h vers Saint-Pierre et Saint-Denis. La brise domine de Saint-Leu jusqu'à la Pointe des Galets.La mer reste agitée à forte au vent sur les côtes Sud et Est avec une houle d'alizé de 2 à 2.5m persistante et une petite houle de sud-ouest de 1.5 m sur l'ouest. Mer croisée sur le sud sauvage, selon Météo France.