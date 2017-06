Météo : un lundi au soleil

Au lever du jour, le soleil est contrarié sur l'Est par les entrées maritimes de la fin de nuit. Les éclaircies peinent à s'imposer durablement au fil des heures et de faibles averses, poussées par l'alizé se poursuivent en matinée, principalement dans la région des Plaines. Le flanc Est du volcan reste dans la grisaille, le sommet en émerge.Sur l'ouest et le sud-ouest, la journée démarre sous le soleil, puis progressivement, les nuages formés sur le relief débordent sur la bande côtière l'après-midi. Les averses sont malgré tout très rares sous le vent, mais ont tendance à s'accentuer sur la côte orientale en soirée.Le vent conserve un niveau soutenu mais régresse tout de même, des rafales de 60 km/h sont attendues en journée sur les côtes nord et sud. La région de St-Pierre au Port est abritée.En montagne, le relief exposé reste bien ventilé.La mer est forte de Petite Ile à Champ Borne au déferlement de cette houle d'alizés qui atteint presque 3m en moyenne, selon Météo France.