Météo : un jeudi nuageux

Ce jeudi sera plus nuageux et humide mais aussi venté, indique Météo France Le jour se lève sous un ciel plus gris sur une grande moitié Sud et Est du département. Des précipitations peuvent encore se produire sur ces régions au cours de la matinée. Elles sont un peu plus soutenues sur les contreforts montagneux. Cette situation perdure jusqu'à la mi journée puis la situation s'améliore au fil des heures. Sur la région du Port et de St Denis, le temps est plus agréable avec de belles périodes ensoleillées.Au cours de l'après midi, la couverture nuageuse envahit le relief en donnant quelques pluies sur la région du Maïdo ou de La Plaine d'Affouches. Le long du littoral, alternance d'éclaircies et de passages nuageux inoffensifs.Le vent d'Est-Sud-Est continue de se renforcer. Les rafales atteignent 70 à 80 km/h sur la région de St Pierre. Il est un peu moins fort de Sainte Rose à Saint Denis et sur le Sud Sauvage. Des rafales se produisent aussi sur les plages de l'Ouest ainsi que dans les hauts exposés.La mer devient forte au vent sur les côtes Sud et Ouest au déferlement d'une houle australe de 2m à 2m50. Présence d'une houle croisée de Sud-Ouest et d'Est sur le Sud Sauvage.