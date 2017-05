Météo : un ciel couvert sur toute l'île

Alizé de secteur Est modéré. Une masse nuageuse d'altitude peu active traverse notre département. Le temps reste sec.Malheureusement, des nuages situés à mi hauteur dans le ciel recouvre notre département. Par instant, cette couche nuageuse se fragmente et laisse apercevoir le soleil.En cours de matinée, les nuages bas, peu actifs, se développent sur le relief : quelques rares brèves averses se déclenchent sur le relief.L'après-midi reste dans la même veine, avec le 'peu de changement'.Entre l'évolution diurne modérée matérialisée par les nuages bas qui couvrent le relief, et avec, la couche nuageuse de nuages d'altitude, qui laisse par moment apparaître de belles éclaircies, le ciel évolue guère.En fin d'après-midi, la couche nuageuse de nuage d'altitude se disloque, et le soleil darde, enfin, ses derniers rayons sur l'ensemble du littoral Sud et Sud-Ouest, ainsi que sur les contreforts attenants.Peu de changement à attendre pour les températures Maximales, avec sur le littoral Ouest 29 à 30°C, sur la côte Est 28 à 29°S, à Bellecombe 15° à 17°C, 21 à 24°C dans les Cirques.L'alizé d'Est modéré s'oriente au Sud-Est en fin de journée.La mer est peu agitée à agitée. La houle de Sud-Ouest est comprise entre 1,5 et 2m sur les côtes Sud, de même que la houle d'alizé sur l'Est de l'île, selon Météo France