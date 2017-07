Météo : un beau samedi d'hiver austral

On prend les mêmes paramètres et on recommence, l'élément remarquable c'est la persistance de ces conditions météorologiques, dans un hiver austral. Sur les régions exposées au vent, le ciel est toujours nuageux voire couvert. On observe même des pluies, certes faibles et intermittentes du côté de Sainte-Rose et du Baril, la nuance par rapport à la veille, c'est qu'elles sont plus rares et on tendance à remonter le le long de la côte Est, le matin.Un peu plus tard, dans la matinée, progressivement, les nuages gagnent l'ensemble du relief et les contreforts Nord et Sud. Éclaircies et passages nuageux alternent sur le littoral, en particulier sur les zones exposées au vent. Par contre sur le littoral, les éclaircies se généralisent.L' après-midi, il y a peu d'évolution, si ce n'est des nuages légèrement plus consistants sur les hauteurs de l'Ouest et une teinte blanche un peu plus grisonnante, selon les prévisions de Météo France Côté températures, elles sont de saison, avec tout de même une tendance à la baisse pour les régions avec une bonne couverture nuageuse. Il est prévu 11°c au Pas de Bellecombe, 20°c à Cilaos et 24 à 27 °c sur le pourtour du littoral.Le vent de Sud-Est modéré souffle sur la façade Nord-Est et Sud-Ouest. Des rafales de 60 à 70 km/h soufflent sur le littoral Nord et sud du côté des chefs lieux.La mer est agitée au vent, localement forte, sur le Sud-Est de l'île. Une houle d'alizé de secteur Sud-Est déferle avec des hauteurs voisines de 2 mètres.