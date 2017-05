Météo : un beau mercredi

Le flux de Secteur Est-Sud-Est est modéré sur la Réunion et devient de moins en moins humide.Dès le lever du jour, le temps est en général ensoleillé et le ciel clair à peu nuageux sur une majeure partie du département. Seul le littoral Est peut encore avoir quelques petits nuages de basses couches qui se dissipent assez rapidement.Globalement l'atmosphère est beaucoup moins humide et le littoral conserve de beaux moments ensoleillés au cours de la journée.Toutefois, au fil des heures, des nuages se développent timidement sur le relief et les hauts de l'île. Ils ont une préférence pour les hauteurs de l'Ouest et glissent délicatement dans l'après-midi vers la baie de Saint-Paul et la Baie de la Possession. Quelques petites gouttes y sont alors à peine perceptibles.Les températures maximales sont de l'ordre de 25 à 29°C sur le littoral, 15°C au volcan et 22°C à Salazie.Le vent de Secteur Est-Sud-Est est modéré avec des rafales de l'ordre de 50 km/h du côté de Saint-Pierre et dans une moindre mesure sur le littoral Nord-Est.La mer est peu agitée à agitée. La houle de Sud-Ouest continue de s'amortir sur le littoral Sud-Ouest pour atteindre les 1,5m cet après-midi, selon Météo France