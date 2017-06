Météo : un agréable jeudi

Peu d'évolution à attendre. En effet, le début de journée débute sous un ciel passagèrement nuageux sur les régions allant de Saint Pierre à Sainte Marie, accompagné de rares averses. Rapidement, le soleil s'impose et finit par briller généreusement. Ailleurs, de belles périodes ensoleillées sont observées dès le lever du jour.Les températures minimales varient de 1 à 2 dg pour la région du Maïdo et du Volcan, 7°C pour Cilaos et 17 à 19°C pour le bord de mer.Ce beau temps se maintient toute la matinée avant de voir les premiers nuages se développer le long des versants montagneux, laissant les plus hauts sommets sous un beau ciel bleu.Un temps agréable persiste l'après-midi même si quelques développements nuageux s'opèrent sur les contreforts Ouest et Nord-Ouest, accompagnés de faibles averses. Le littoral garde un soleil majoritaire.Le vent de Sud-Est continue de souffler assez fort avec des rafales de 60 à 65 km/h sur Saint Pierre et Sainte Marie. Les hauteurs exposées sont concernées par ce vent, mais avec des valeurs moindres. La région des plages essuie par moments de bonnes rafales venant du Sud notamment vers la mi-journée.La mer est agitée au vent, localement forte. Une petite houle de Sud-Ouest déferle sur la côte Ouest. Sur le Sud et l'Est, la houle d'alizé de secteur Sud-Est déferle avec des hauteurs voisines de 2 mètres à 2 mètres 50, selon les prévisions de Météo France