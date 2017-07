Météo : un 14 juillet nuageux

Les ondées de cette fin de nuit évoluent en entrées maritimes sur la bande littorale allant de Saint-Philippe à Saint-André. Un peu plus tard, dans la matinée, des pluies éparses remontent la N2 jusqu'à la Plaine des Palmistes et les nuages se font plus présents dans la région du Volcan. Ailleurs le ciel est seulement plus nuageux avec des éclaircies sur les zones exposées au vent et sur les plages de l'Ouest.Il y a peu d'évolution l'après-midi, si ce n'est quelques averses dans les hauts de la Possession avec un débordement passager un peu plus tard sur la route du littoral. Côté températures, elles sont de saison avec une montée du mercure ralentie sur les régions, avec une nébulosité plus importante que les jours précédents.Côté vent, il faiblit mais il reste sensible sur la région de Saint-Pierre et de Champ Borne. Un élément plus remarquable, est le train de houle modérée de sud-sud-ouest qui s'amortit quelque peu en cours de journée, selon les prévisions de Météo France