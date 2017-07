Météo : quelques gouttes de pluie sur les hauts du Nord

En début de matinée, les averses de la nuit ont tendance à persister sur les premières pentes du Volcan. Plus haut, ainsi que sur le reste du département, le temps est beaucoup plus sec et les nuages discrets.Au fil des heures, et plus rapidement que la veille, les conditions météorologiques s'améliorent sur l'Est avec des averses se raréfiant.Le Sud-Ouest connait un temps bien agréable avec un soleil bien présent. Quant au Nord-Ouest du département, les hauts s'ennuagent assez bien et quelques gouttes d'eau précipitent. Globalement, la journée est meilleure que la journée de Lundi.Le vent connait peu de changement avec un alizé de Sud-Est modéré et accompagné de rafales de l'ordre de 50 km/h sur le Sud-Ouest et le Nord du département.A l'image du vent, la mer est stable, le sud connait une mer forte, addition d'une houle d'alizé de 2m à 2.5m et d'une mer du vent, selon les prévisions de Météo France