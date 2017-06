Météo : quelques gouttes de pluie dans les hauts

Les entrées maritimes de fin de nuit sur l'Est de l'île se raréfient, ainsi le beau présent dès le lever du jour sur l'Ouest du département se généralise à l'ensemble des terres.Au fil des heures et l'après-midi, des nuages se développent sur les pentes et hauteurs. Mais bien que le ciel soit bien gris par endroit, les averses ne se limitent qu'à quelques gouttes de pluie. Si dans les hauts les éclaircies sont minoritaires, elles sont souvent majoritaires sur le littoral, mais un chouïa moins sur les plages.Le vent d'Est est faible à modéré, avec des petites rafales de 40 à 50 km/h sur le Nord et sur le Sud Sauvage. Les brises sont en place de Saint-Paul à Saint-Pierre.La mer est agitée. La houle de Sud-Sud-Ouest atteint 2.5 m à 3 m sur les côtes Ouest et Sud, selon les prévisions de Météo France.