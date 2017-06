Météo : quelques averses dans les hauts de l'Ouest

Une fin de nuit avec des entrées maritimes sur le Sud change un peu des habitudes. Ailleurs, la matinée est à nouveau bien ensoleillée.L'après midi, les nuages sont un plus nombreux que la veille avec quelques averses isolées probables dans les hauts de l'Ouest. mais l'impression de beau temps persiste.Le vent d'Est à Sud-Est est sensible sur les régions de Saint Pierre et Sainte Marie, les rafales atteignent péniblement les 40 km/h. Les brises soufflent sur les plages.La mer est agitée au vent. La houle de Sud-Ouest, voisine de 2 mètres déferle le long des côtes Ouest et Sud, selon les prévisions de Météo France.