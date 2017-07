Météo: quelques averses à prévoir

selon les

Arrivée d'une masse d'air plus chaude et humide par l' Est dans le courant de l'après midi. Le vent reste modéré à assez fort de Sud-Sud-Est,Le matin est toujours bien maussade sur le Sud et l'Est de l'île, où les nuages continuent d'apporter leur lot d'averses, que ce soit sur la région de Saint-Pierre, le Sud sauvage, les flancs du volcan, ou le littoral Est jusqu'à Sainte Suzanne. Le temps va tout de même progressivement s'améliorer dans la matinée avec des éclaircies se faisant plus nombreuses au fil des heures, et les averses plus rares. L'Ouest est quand à lui mieux loti avec un ciel en général bien dégagé dès ce matin. Même chose sur le nord où Saint Denis se réveille sous un beau soleil.L'après-midi voit à nouveau des nuages arriver sur l'Est et le Sud de l'île, et le temps redevient gris sur la région du volcan, et de Saint-Pierre à Sainte-Rose. Des averses modérées sont attendues, et le temps devient un peu plus instable en fin de journée, avec quelques coups de tonnerre possibles. Dans l'Ouest et le Nord de l'île, le temps reste plutôt agréable avec de belles éclaircies toujours présentes sur les bas, et également vers Mafate ou les plus hauts sommets. L'ennuagement des hauts reste modéré, quelques rares averses tombant ici où là. Quelques débordements nuageux sont attendus dans l'après-midi sur la région du Port ou de Saint-Paul.Les températures maximales atteignent 24 à 27°C sur le littoral, 11°C au Volcan et 26°C à Saint-Denis.Le vent de Sud-Sud-Est souffle assez fort avec des rafales jusqu'à 65 km/h sur le littoral Nord-Est et Sud-Ouest. Attention également sur la région du volcan et les sommets de l'île.Les plages sont concernées dès la mi-journée par des rafales de secteur Sud.La mer est agitée à forte. Une petite houle de Sud-Ouest déferle le long des côtes Ouest et Sud. La houle d'alizé est proche de 2,5m.