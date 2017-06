Météo : que d'eau, que d'eau !

Le matin, la grisaille est toujours présente sur le sud de l'île avec des précipitations passagères.Rapidement au fil de la matinée, une dégradation nuageuse accompagnée de pluie se produit sur l'est. Ces averses peuvent être localement soutenues. Progressivement la majeure partie de l'île se retrouve sous la menace d'averses. Seul le littoral nord-ouest de la Réunion est un peu épargné et devrait rester à l'écart des averses.L'après-midi ces précipitations se renforcent et peuvent donner par endroit de bons cumuls, et aucune région de l'île n'est alors à l'abri de ces averses.Ce temps maussade s'accompagne d'un vent assez fort avec des rafales de 70km/h voire 80km/h sur les côtes Ouest et Est, de saint Pierre à la pointe des Aigrettes, et de sainte Rose à saint Denis. Ce vent se renforce également sur les hauteurs l'après midi avec là aussi de fortes rafales.La mer devient forte à très forte au vent. La houle de sud-ouest s'amplifie rapidement. Cette houle voisine de 1.5m le matin atteint 2.5m à 3 m la nuit suivante, les zones concernées vont de la pointe des Galets à la Pointe de la Table en passant par Saint Pierre, selon les prévisions de Météo France