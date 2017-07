Météo : pluie et houle ce vendredi

Bien qu'une amélioration se dessine par rapport à la veille, des développements nuageux porteurs d'averses sont fréquents en journée sur le relief. Ces passages nuageux et humides sont parfois entrecoupés d'éclaircies. Le temps est plus ensoleillé sur les région côtières.Les températures sont globalement stationnaires. Le vent est faible et variable en journée avec des régimes de brises dominants.La mer est forte au déferlement d'une puissante houle de Sud-Ouest atteignant les 3,5 à 4m le matin, de la Pointe des Galets à la Pointe de la Table, puis s'amortissant légèrement l'après-midi. Les sorties en mer sont fortement déconseillées dans ces conditions, indiquent les prévisions de Météo France