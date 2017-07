Météo : matinée pluvieuse sur l'Est

La matinée commence sous un franc soleil sur une grande partie de l'île. Malheureusement au lever du jour, les entrées maritimes sont toujours présentes sur l'Est et le Sud et s'accompagnent de quelques ondées. Cette grisaille de basse couche demeure bloquée sur les contreforts du volcan et résiste un moment avant de bien vouloir se dissiper vers la mi-journée. Quelques nuages se développent dans les hauts à la mi-journée et de petites averses sont possibles dans l'après-midi dans la région Sud-Ouest et la région des plaines.Le soleil bien que taquiné par les nuages offre une belle résistance et illumine le ciel de l'Ouest Réunionnais. La région du volcan quant à elle est partagée entre passages nuageux et quelques éclaircies.Les températures maximales atteignent 25 à 27°C sur le littoral, 20 à 21°C dans les cirques et 14°C au Volcan.Le vent est faible à modéré de secteur Sud-Est et souffle en rafales de 50km/h sur la région de Saint-Pierre et de Sainte-Suzanne.La mer est agitée au déferlement d'une houle de Sud-Ouest voisine des 2m à la mi-journée et atteignant les 2,5m en soirée de la Pointe des Galets à la Pointe de la Table, selon les prévisions de Météo France